深圳企業黃金回收量升6倍　以舊換新業務大增

金價持續強勢，廣東省深圳市水貝國際珠寶交易中心近日黃金回收業務上升，很多消費者帶着自己的金飾品前來變現，同時以舊換新業務也出現大幅增長。

作為黃金產品集散地，內媒在水貝一家黃金零售賣場發現，不少人帶着黃金飾品前來變現。有深圳市民稱，兩年前以每克380元（人民幣，下同，約419港元）左右買入金飾，現在回收價每克496元（約547港元），即每克賺約116元（約128港元），換80克左右便賺9,200多元（約1萬港元）。黃金回收企業負責人劉偉程表示，春節後黃金回收量較春節前增長320%。尤其是最近一周，金價突破每克500元（約550港元）的歷史價位，公司迎來一輪回收潮，本周回收量相對去年同期增長約6倍。

雖然近期黃金價格持續走高，但前往挑選黃金飾品的人依然不少。內媒發現，與以往直接付款購買不同，選擇以舊換新的消費者正成為黃金飾品消費的主流。水貝某黃金交易中心總經理羅祚兵指出，以往消費者直接購買黃金的比例佔日常銷量約70%，目前金價較高，消費方式發生改變，以舊換新比例反而佔七成。