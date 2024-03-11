提案推動不在籍投票　台國安部憂在陸投票受干擾

台灣立法院國民黨團提案推動不在籍投票，引發討論。不在籍投票指選民在投票日因故無法親往戶籍地行使投票權，而事先向選務機關申請改以其他地點或方式投票。國安局長蔡明彥周一（11日）指出，會提醒相關通訊投票有否資訊安全疑慮，及台人在境外，特別是在大陸進行遠距投票，投票意志是否會受到干擾。

立法院外交及國防委員會周一邀請蔡明彥報告「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」，台灣國防部副部長柏鴻輝等人列席，並備質詢。蔡明彥會前回應稱，不在籍投票可以參考境外很多做法，各國在推動相關規劃過程中，也有安全顧慮。

至於不在籍投票地區是否排除大陸，蔡明彥表示，尊重相關部會，將會一起討論，有需要的話，會提供台國安局的意見。另外，新當選的台灣總統賴清德將在5月20日就職，有傳國安團隊將會留任。蔡明彥表示，在當日之前會做好每一天工作，之後會尊重新總統的人事布局與規劃，亦因是現任政府成員，不適合臆測和評論新政府的人事。

此外，台灣國安局亦強調，各國高度關注今年美國總統大選動向，有鑑於美國兩黨均將大陸視為主要戰略競爭對手，亦支持深化台美合作關係，應對大陸對印太區域挑戰，故無論何人當選美國總統，友台制陸政策不致大幅改變。