歲半男嬰疑遭虐待致死　保母姊妹遭收押

台灣台北市一名18個月大男嬰因父母入獄無人照料，經社會局和兒福聯盟轉介給一名保母照顧，但日前男嬰疑遭虐待致死。男嬰被送院搶救時，醫生檢查發現他的全身傷痕纍纍，情況嚴重，最終搶救無效身亡。院方緊急通報有關部門，才揭發此事。檢方和警方介入調查後，已將涉案的保母及保母的妹妹收押。

台媒周一（11日）報道稱，男嬰去年底突然呼吸困難被送院搶救時，劉姓保母向醫生辯稱男嬰嗆奶。惟醫生發現他的額頭明顯凹陷，頭部有多處瘀傷，左側屁股嚴重變形，雙手指甲全被拔光，牙齒被打至剩下8顆，雙腿嚴重變形骨折。男嬰經搶救無效，最終於去年12月24日不治，檢方驗屍後認為死因可疑，經搜證和調查後，今年初逮捕劉姓保母和她的妹妹，兩人其後均被聲押獲准。兩人到案後矢口否認虐童，辯稱是因為幼童不乖，堅稱沒有動手。

全案已依妨害幼童發育罪、傷害致死罪、妨害自由、兒少法等罪，移送檢方調查。檢方表示，劉姓保母照顧男嬰可獲約3萬元新台幣（約7,600港元）津貼，但她經常讓男嬰吃廚餘或燒焦食物，若男嬰不吃則被毆打。男嬰又經常被罰站，只要身體稍有搖晃，就會被打。男嬰晚上更被布條反綁雙手，像木乃伊一樣，躺在嬰兒床上。

台北市社會局指出，本案原為新北市政府社會局個案，後由兒盟自行委託該基金會合作的保母短期照顧。劉姓保母為兒盟的合作保母，於2022年10月取得台北市居家託育人員登記，由去年9月開始照顧案中男嬰。台北市議員陳炳甫周一召開記者會，質疑保母照顧男嬰長達3個月的時間，有關部門或社工竟沒察覺。對於悲劇的發生，陳炳甫希望檢調能夠加快調查，若情況屬實應該重判，還家屬公道。