美情報年度報告　中俄伊朗等挑戰主導地位

美國情報部門日前發布「2024年度威脅評估報告」，國家情報總監海恩斯周一（11日）將報告遞交給參議院情報委員會。報告指出，中國、俄羅斯、伊朗和一些地區大國正在挑戰國際體系長期以來的規矩，以及美國的主導地位。

報告主要關注俄羅斯入侵烏克蘭兩年多後，美國面臨來自中國和俄羅斯這兩個最大競爭對手的威脅，並指出自以色列在加薩針對哈馬斯的行動。中國在俄烏戰爭期間，不斷向俄羅斯工業提供經濟和安全援助，並可能利用科技干預2024美國總統選舉。中國希望排擠不利自身的批評，並擴大美國的社會分歧。海恩斯在報告中敦促立法機構向烏克蘭提供更多軍事援助，否則難以在俄羅斯受傷奪回被佔領土。

美國中央情報局長伯恩斯表示，繼續支持烏克蘭能夠阻嚇中國侵略台灣和南海的野心。被問及以巴衝突中有兒童捱餓，海恩斯承認人道主義援助無法到達難民手中，導致他們營養不良，除非停火，否則難以分發人道援助。聯邦調查局長克里斯托弗‧雷表示，自從哈馬斯去年襲擊以色列以來，美國人受回教極端組織和其他外國武裝分子的威脅程度已達到全新的水平。