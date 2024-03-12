一年吃300次外賣　29歲上班族確診胃癌

浙江省杭州市一名29歲何姓男子一個月前感腹痛、頭暈、四肢無力，以為是胃病發作，隨便吃胃藥了事。他在媽媽多次勸告下到醫院接受胃鏡檢查，結果確診患上胃竇腺癌。何母稱，兒子一年吃近300次外賣，一周至少吃兩次夜宵。

兩周前，何男在浙江省人民醫院胃腸胰外科檢查，發現他的病竈周邊淋巴結腫大，沒有明顯的遠處轉移病竈，醫生為他進行腹腔鏡胃癌根治手術，切除了他三分之二個胃部和周邊淋巴結，後續接受輔助化療。

何男工作5至6年來幾乎不燒菜做飯，即使公司有食堂都是吃外賣為主，晚上加班後還要和同事朋友別宵夜，每周都外出喝酒吃燒烤，熬夜後來不及吃早餐就吃幾塊餅了事，飽一頓餓一頓。醫院胃腸胰外科主任王元宇表示，不良嗜好、工作壓力、遺傳因素，都被認為是胃癌高危誘因。雖然胃癌的主要發病年齡是40至60歲，但目前內地35歲以下青年人的胃癌發病率較之前明顯上升，當中又以年輕上班族或創業者佔多。王元宇提醒，年輕人應平衡工作和生活，盡量改變長年累月吃外賣宵夜等飲食習慣，遠離煙酒。