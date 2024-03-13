女教師產假復工遭調職清潔　法院判校方賠償

廣東省廣州市一名小學女教師產假結束後申請復工，卻遭調任校園保安及清潔工職位。女教師後因不按時出勤，遭校方解僱，她於是將學校告上法院。廣州市番禺區人民法院近日判決，涉事小學需向女教師支付約5.8萬元（人民幣，下同，約6.4萬港元）違法解僱賠償金及約5,100元（約5,600港元）拖欠工資。雙方不服上訴，廣州市中級人民法院維持原判。

內媒周二（12日）報道，2020年底女教師謝某因分娩在即，向校方申請產假哺乳假。惟2021年3月當謝某產假結束後申請復工，校方卻以無教師崗位為由，安排謝某轉當保安及清潔工。她當時明確表示不同意，並於同年3月31至7月10日期間並未出勤。期間她收到校方通知，同年7月10日約滿後不再續約。

謝某經勞動仲裁訴至番禺區人民法院，法院裁定學校需支付違法解僱賠償金及拖欠工資。惟雙方均不服，並上訴至廣州市中級人民法院。廣州中院審理上訴時表示，涉事小學在謝某哺乳假期間終止雙方僱傭關係，屬違法解僱行為。謝某未及時返回崗位或尋求其他救濟途徑，導致她的損失擴大，且鑑於她確未提供勞動，故由法院酌定相關工資差額。