北京決不承諾放棄武統　批台獨為陸船事故元兇

在日前結束的大陸全國兩會期間，政府發表工作報告涉台部分，未如往年般提及「和平統一」，惹來大陸對台立場變化的質疑。大陸國台辦發言人陳斌華周三（13日）強調，大陸以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力。他又指摘，大陸漁船於台灣金門水域翻覆事件，主因是台灣民進黨當局頑固堅持台獨立場，大陸予以強烈譴責。

陳斌華周三在北京舉行的記者會上指出，和平統一、一國兩制是大陸解決台灣問題的基本方針，也是實現統一的最佳方式。大陸保留採取一切必要措施的選項，針對的是外部勢力干涉和極少數「台獨」分裂分子及其分裂活動。他表示，當前台海形勢複雜嚴峻，其根源是民進黨當局勾連外部勢力不斷進行謀「獨」挑釁。大陸有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力，挫敗任何形式的「台獨」分裂圖謀，維護國家主權和領土完整。

有關大陸漁船在金門海域翻覆，陳斌華稱事件發生至今已30天，台灣方面依然未對事件發生的過程和真相作出令人信服的說明，而且在回應質疑時前後矛盾、漏洞百出，態度更是出爾反爾。他批評民進黨當局不反思檢討自身問題，試圖通過歪曲、抹黑遇難者家屬正當合理訴求來轉移焦點、推諉卸責，令人憤慨。他又表示，民進黨當局如果迴避問題，一味拖延，陸方將採取進一步措施，一切後果由台方負責。

另針對台灣多名科企前高層及學者早前稱，美國試圖借晶片法案掌握台企技術，削弱台積電實力。陳斌華指出，一旦台灣經濟的產業發展自主性、在全球產供鏈的話語權都喪失，結局就是從「棋子」變成「棄子」。