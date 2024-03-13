曾被稱為女包公　新疆高院女副院長涉違紀違法

中央紀委國家監委網站周二（12日）引述新疆維吾爾自治區紀委監委消息，有「女包公」之稱、新疆維吾爾自治區高級人民法院原黨組成員、副院長蔣新華涉嫌嚴重違紀違法，正接受新疆維吾爾自治區紀委監委紀律審查和監察調查。

公開消息顯示，2001年蔣新華在公開選拔領導幹部的過程中，以全疆第一名的成績走上了烏魯木齊市中級人民法院副院長的崗位，之後一路晉升至新疆高院副院長。2011年，《新疆法制報》還曾專門撰文，報道時任自治區高級人民法院審判委員會委員、民二庭庭長的蔣新華的事迹。在這篇報道的標題中，記者稱呼她為「當代女包公」。

2022年11月，新疆維吾爾自治區第十三屆人民代表大會常務委員會第三十六次會議通過，免去蔣新華新疆維吾爾自治區高級人民法院副院長、審判委員會委員、審判員職務。卸任前，蔣新華曾經多次成為新聞報道的主角，其在各種場合的發言，也經常見諸報端。

2018年5月，和田地區中院組織召開了全地區兩級法院審判業務培訓會，蔣新華在會上提到了全區法官在法律思維與裁判理念上的薄弱之處，倡導法官要「從每一起案件、每一個司法行為做起，一步一步樹立起司法公信」。內媒指，這位曾經的「女包公」，並未守住黨紀國法的底線，最終讓本來坐在審判席上的自己成了違紀違法的人。