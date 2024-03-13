加強近視防控　官方倡學校日設30分鐘課間活動

為進一步推動兒童青少年近視防控工作提質增效，實現各地兒童青少年近視率以更快速度下降，內地教育部、國家衞生健康委、市場監管總局、國家疾控局四部門近日聯合印發通知，決定在本月以開展第8個全國近視防控宣傳教育月活動，明確中小學校每日統一安排30分鐘的大課間體育活動。

教育部周二（12日）發文稱，通知明確提出六大關鍵部署，其中重點是確保中小學生課間活動的正常化和豐富化。通倡議各中小學校每節課間應安排學生離開教室，參與適量的身體活動和放鬆訓練，目的是通過戶外運動和遠眺來預防和延緩近視的發生與發展。通知又強調近視防控「六個一」的試點推行，包括視力檢測、眼保健操、科普宣教等一系列具體措施。

針對學生視力監測方面，通知要求，在宣傳教育月期間，中小學校須進行至少1次視力監測，並密切關注寒假返校後學生的視力變化情況，及時向家長反饋監測結果。通知強調，各地市監部門應依法從嚴查處涉兒童青少年近視防控產品誤導性營銷宣傳行為，加強眼鏡制配場所計量監管，深入開展近視防控相關產品質量執法。