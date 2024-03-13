冬春連旱持續　多地啟動應急響應

雲南省水利廳近日發布消息指，該省去年遭遇1961年有氣象紀錄以來最嚴重氣象乾旱，全省平均年降水量887毫米，較歷年同期偏少200毫米。今年以來則持續發生冬春連旱，降雨較常年同期已偏少近兩成，河道來水量比多年同期偏少13%。旱情不斷加重加深，多地啟動應急響應。

目前全省受旱情影響區域已涉及昆明、曲靖、昭通等11個州市、74個縣（市、區）。為應對旱情，該省財政投資8.84億元人民幣（約9.61億港元），實施10項抗旱能力提升工程，全面加快推進145件應急供水工程。其中曲靖市馬龍區下羅貴正實施調水至城區抗旱應急工程，計劃本月底完工，但偏遠山區農村仍預計會有5萬多人飲水困難。

中國天氣網訊預報周三至周五（13日至15日），東北、華北、黃淮等地氣溫持續攀升，周五將迎來本輪升溫過程高點。南方地區昨天夜間開始新一輪降雨，湖南、江西等地部分地區今明兩天或將大雨傾盆，並伴有雷電等強對流天氣。另據中央氣象台網站消息，新疆中北部周三至周五有雨雪天氣，周四至周五氣溫將普遍下降4至8℃，局地可達10℃。