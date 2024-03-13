男子誤信偏方生吞蛇膽　染寄生蟲15年後發病

廣東省居民郭先生一直身體欠佳，數年前更因突發頭暈惡心、行走不穩，被驗出嚴重腦積水導致顱內壓增高，手術後症狀得以部分緩解。前年開始，他又出現視物重影、左下肢無力、排尿不暢等。近日，醫生發現郭先生這些症狀竟源於15年前他誤信偏方，生吞蛇膽、飲蛇膽酒。

郭先生上月前往南方醫科大學第三附屬醫院就診，經胸椎磁力共振檢查發現，在郭先生的脊髓中有一大團奇怪的佔位性病變。經追問得知，郭先生年輕時因容易熱氣、臉部生瘡，企圖通過民間偏方治病，曾有多次生吞蛇膽、飲蛇膽酒。該院脊柱外科一科副主任醫生黃敏軍推斷郭先生的怪病很可能是罕見的脊髓內寄生蟲感染。經診斷，郭先生體內的病變已經嚴重侵犯脊髓造成神經壓迫和侵蝕，不及時做手術恐會癱瘓、大小便失禁。

近日，經過近4小時的手術，醫生將郭先生體內大部分病竈順利切除。經過對手術切下樣本進行全基因組測序，結果證實為曼氏迭宮絛蟲感染。由於病竈內可能還殘留未被完全殺死的蟲體，郭先生還需要再次接受驅蟲治療。黃敏軍稱，曼氏迭宮絛蟲的成蟲對人的致病力較弱，但其幼蟲節段裂頭蚴侵入人體組織後，可在各器官組織中移行，並可存活長達數十年。