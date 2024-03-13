台保母疑虐死幼兒案　女社工涉偽造文書30萬新台幣交保

台灣台北市劉姓保母去年受青少年福利團體兒福聯盟委託，照顧一名1歲10個月的男童。惟不到3個月後，男童疑遭虐待死亡，劉姓保母與其妹被收羈。事件中，兒盟聲稱社工曾探訪男童3次均未發現異狀，台北地檢署懷疑探訪報告與實際情況有落差，將負責男童案的陳姓女社工列為偽造文書、過失致死罪被告，周二（12日）前往陳女的住所、兒盟辦公室搜查，並傳喚陳女到案，複訊後諭令30萬元新台幣交保。

男童去年12月24日死亡，醫院發現他全身傷痕纍纍，額頭明顯凹陷，左側屁股變形，牙齒斷了4顆。當時警方詢問陳女，她表示對男童的傷勢和斷牙都不知情。有男童親友表示，男童因母親入獄、生父失聯，4月大時由祖母委託朋友的母親照顧。但後來祖母無法負擔照護費用，生母也選擇棄養，法院裁定男童交由兒福聯盟指派的保母照顧等待領養。男童親友又稱，曾要求探望男童但被陳姓女社工以各種理由拒絕。

周二陳女遭檢警拘提，訊後被移送至台北地檢署，過程中陳女被媒體拍鎖上手銬，引發社工團體不滿。台北市社會工作人員職業工會在社交網發聲明，質疑警方對陳女上銬的做法不符合比例原則。台北警方回應稱，陳女解送地檢署過程中，戴上帽子、口罩，以確保當事人名譽及隱私，但使用戒具（手銬）部分，就整體涉案情節未符比例原則，警方將議處偵查隊長及相關人員。