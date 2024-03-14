日美菲擬辦首腦會談　加強對華威懾

日本共同社周三（13日）引述消息報道，由於首相岸田文雄下月訪美，日方與美國及菲律賓正展開協調，屆時或在美國首都華盛頓舉行日美菲首次3國首腦會談，商討如何強化對華威懾力。

報道指，日本正協調美國總統拜登及菲律賓總統小馬可斯一同出席上述首腦會談，藉此確認擴大在海洋安全保障等防衞領域合作事宜。外界亦預期，會談將確認自由開放國際秩序重要性，同時表明反對憑藉力量及施壓行為態度，甚至有可能會確認推動防衞合作，例如擴大日本自衞隊與美菲軍隊聯合訓練等。按照計劃，岸田文雄4月9至14日訪美，同月10日與拜登舉行會談，翌日在參眾兩院聯席會議演講，還計劃到訪北卡羅萊納州。

小馬可斯日前訪問德國時稱，中方提出的南海正常化建議基於南海十段線主張，是菲方和國際社會都不承認。中國外交部發言人周四（14日）反駁，中國從沒主張整個南海都是中國的，菲方聲稱中方把斷續線內海域都據為領土，這是對中方立場的蓄意歪曲，不符合事實。中方呼籲菲方停止誤導國際社會，停止借南海問題挑起爭端，借外力破壞南海地區和平穩定。