馬國學生KTV遇刺亡　主犯被控傷害致死罪或囚7年

台灣國立海洋大學馬來西亞籍陳姓學生去年底與同事到KTV唱歌，期間遭人刺死。基隆地檢署調查近日指出，行兇的陳志鴻與死者素不相識，僅因同行張姓與許姓2名友人誤闖陳姓男大生一行人包廂，離去時發生口角，陳志鴻竟持摺疊刀刺死陳姓男大生，基檢周三（13日）依傷害致死罪嫌起訴陳志鴻，可處7年以上有期徒刑。

檢方起訴書指出，23歲陳男就讀海大海洋環境資訊系3年級，去年11月14日晚上與同事到基隆市一家KTV飲酒唱歌；涉嫌刺死人的陳志鴻與張姓、許姓友人等10人則在另一間包廂飲酒歡唱，而兩幫人在過程中，張、許兩人酒後互推，卻不慎撞進陳姓男大生包廂內，當下張、許2人不斷道歉，並未發生衝突。

詎料隔天凌晨4時許，雙方結帳離去後，陳姓男大生與同事走到愛三路騎樓時，巧遇陳志鴻與林姓友人在等紅綠燈，雙方卻為了早先撞進包廂事件爆發口角。爭執過程中，陳志鴻突然用刀刺向陳男。陳男送醫急救3天後，因右股動脈橫斷、大量出血，低血容性休克，致多重器官衰竭死亡。陳志鴻行兇後遭逮，被檢方羈押至今。檢方調查認定，陳志鴻分別觸犯傷害致死罪與傷害罪，於周三將陳提起公訴；此外，陳志鴻的林姓友人與陳姓男大生口角過程中，曾徒手毆打陳姓男大生頭部，致其右額受傷，檢察官認定林男涉犯傷害罪嫌，另對林提起公訴。