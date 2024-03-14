被電詐洗腦　七旬婦險遭騙走所有積蓄房產

內媒周三（13日）報道，上海市一名78歲老婦被冒充公檢法的電詐人員騙走全部積蓄約44.1萬元（人民幣，下同，約48萬港元），還低價賣掉了唯一的房產，之後還打算繼續向對方轉帳，所幸被警方及時勸阻。

上海市公安局徐彙分局楓林路派出所近日接到一宗詐騙預警，稱轄區內一名老婦劉女士疑似遭遇詐騙。民警上門勸阻，惟劉女士像着了魔一樣，堅稱自己從未被騙，並仍在和電詐分子通電話。劉女士透露其已將全部積蓄向對方轉帳。另在對方的脅迫下，劉婦打算將名下唯一一套房產以低價出售套現，繼續向對方帳戶轉帳。

得知上述情況後，民警第一時間對涉詐帳戶緊急止付凍結，同時要求劉女士的子女陪同其一起到所報案。經了解，劉女士口中所說的房產交易已與對方簽訂合約，且買家已向劉女士支付相應房款。在民警的大力協助下，劉女士最終完成了退房手續，成功避損186萬元（約202萬港元）。目前，案件仍在進一步偵辦中。事後，劉女士向楓林路派出所民警送來感謝信，「我要衷心感謝各位辦案民警，是你們的無私付出和開導，使我走出泥潭！」