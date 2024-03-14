加強監督裁判工作　中國足協首召開裁判評議會議　

中國足協周一（11日）召開2024賽季第一次裁判（球證）評議會議，對上海海港隊和雲南玉昆隊提出申訴或意見反饋的3個爭議判罰進行評議，並在官網公布評議結果。這次會議是中國足協裁判新規實施後的首次裁判評議會議。

周一晚，中國足協裁委會評議組召開視像會議，並邀請國家體育總局及中國足協紀檢部門幹部、權威媒體代表列席旁聽會議。據介紹，本賽季評議工作採用評議成員集體討論和單獨發表意見相結合的形式，體現「評」與「議」相結合。這次評議受到較高關注的其中一個判例，是中超第二輪浙江隊對陣上海海港隊的比賽中，上海海港隊12碼判罰被取消。評議結果認為，經視像裁判（VAR）介入，球證改判上海海港隊在進攻發起階段之初犯規在先並取消12碼判決正確。

中國足協上月公布關於加強和改進足球裁判公正執裁的若干措施，內容提到要完善評估評議，對評議過程進行全流程監督；建立俱樂部對裁判爭議判罰進行合理監督和申訴的渠道；涉及社會反響大、關注度高的爭議判罰，將通過協會官方平台將權威評議結果對社會公布。