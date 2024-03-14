陷間諜風波　華女反駁遭美威逼利誘合作

多年前爆出美國民主黨眾議員墮中國女間諜美人計風波，當時被指為中國間諜的當地女華人方芳，據知已返回中國。她周三（13日）與內地官媒前總編輯胡錫進聚餐，並還原當年事件。

方芳畢業於北京的國際關係學院，做過7年空姐，2009年赴美留學。偶然機會下，她結識了美國民主黨人斯沃爾韋爾（Eric Swalwell），幫對方在華人圈籌款，並助他當選眾議員。之後，她為促進中美人員交流做了不少穿針引線的工作，例如促進議員接待中國代表團，又助中國留學生到議會當實習生等。美國中情局、聯邦調查局（FBI）2015年分別威逼利誘她合作，提出給她美國國籍和100萬美元（約780萬港元），否則就「毀了她」。期間她的住所被搜查，手機被沒收，之後她逃離美國，回到中國。

2019年，因斯沃爾韋爾宣布參與民主黨總統候選人初選，共和黨便爆料他與方芳曾是「男女朋友」，加上媒體大肆炒作，方芳於是被冠上「中國女間諜」之名。回想當時，方芳曾對FBI表示，自己對美國充滿夢想，很努力，沒有做一件壞事，但沒想到會得到這樣的對待。對選擇逃離美國，她表示「就是不想背叛祖國，不想成為一個美國間諜，這是我做人的底線」。回國後她過平淡生活，目前在廣東深圳一家網站公司工作。