鼓浪嶼國家級百年別墅拍賣　七折開價無人問津

福建省廈門市同安區人民法院本月初在網上拍賣平台發布司法拍賣公告，將鼓浪嶼一幢擁有百年歷史、估價逾1.1億元人民幣（約1.21億港元）的別墅，以七折拍賣。惟截至周二（12日）上午，該拍賣雖吸引逾3萬人次觀看，卻因無人出價已流拍。

據了解，該位於廈門市思明區泉州路99號的黃賜敏別墅，建於1922年，拜占庭風格，因樓頂獨特的金瓜造型，也被稱為「金瓜樓」。上世紀20年代，華僑商人黃賜敏歸鄉買入別墅，歷任持有者都是富商名流、收藏名家。近兩年，因其地理位置優越，該別墅成為了網紅打卡點。有知情人透露，本次房產拍賣關聯一宗與銀行的金融借款合約糾紛。

內媒周日（10日）報道，該別墅為第八批全國重點文物保護單位。該法拍別墅可以視作商品房來交易，但由於別墅屬於國家級文物保護單位，因此在改造裝修方面較為嚴格，若買受人需修繕改造，則需向相關部門具體諮詢。據拍賣公告上的諮詢人方女士對內媒表示，黃賜敏別墅雖為國家級文保單位，但也是個人財產，目前產權是個人的，可以和二手房一樣買賣交易，不過產權人並不是黃賜敏後代。另外，產權證的轉變不會改變房子的文物性質，後期如果有修繕裝修，需要向相關部門報備。