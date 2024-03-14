車主起訴車內甲醛超標　檢測類別不當敗訴後申請再審

內地官媒「3·15」晚會今年聚焦「共築誠信，共享安全」主題，關注消防安全、食品安全、金融安全、數據安全等領域，將於周五（15日）消費者權益日當晚播出。記者探訪消費市場中存在的違法侵權行為，如屢受處罰的食品企業仍違規經營、天價消費品背後的營銷套路等；並揭秘互聯網數據造假問題，曝光其逃避監管的黑手段，揭露新型網絡詐騙手法。其中有車主起訴稱車內甲醛超標，因自檢檢錯類別敗訴後申請再審。

安徽蕪湖的張林（化名）2020年10月在蕪湖四招汽車服務有限公司，購買內地車廠吉利汽車一輛休旅車，此後一年他感覺車內異味加重，懷疑甲醛超標，和店方協商處理未果。他去年找到檢測機構對車內空氣取樣後做空氣質量檢測，結果顯示每立方米含0.159毫克甲醛，但該報告的檢測類別為室內空氣而非乘用車內空氣。張林欲退車和索賠，將涉事公司告至蕪湖市鳩江區人民法院。

鳩江區法院去年10月作出的判決顯示，張林提交的檢測報告檢測類別為室內空氣，其所依據的標準是公共場所甲醛的測定以及民用建築工程室內環境污染控制標準，並非乘用車內空氣質量標準，不能證明涉案車輛車內空氣污染物含量超標，故不支持其要求解除涉案車輛買賣合約、賠償空氣質量檢測費等主張。一審後張林未上訴，但他周二（12日）透露已向蕪湖市中級人民法院提交資料，申請再審，希望能由法院指定機構再測定涉事車輛的甲醛。蕪湖四招汽車服務有限公司工作人員周三（13日）回應稱，事件已結案，張林敗訴後雙方未再聯絡。