內地去年回收逾160萬輛新能源車　增32.3%創新高

市場監管總局近日發布《關於2023年全國汽車和消費品召回情況的通告》，公布去年內地汽車和消費品回收情況。其中實施214次汽車回收，涉及672.8萬輛車，分別比前一年增長4.9%和49.9%；消費品方面實施了771次回收，涉及1,042萬件產品，分別增長11.7%和 4.6%。

數據顯示，內地去年實施72次新能源汽車回收，涉及160.3萬輛車，佔23.8%；新能源汽車回收數量增長32.3%，創歷史新高。其中實施遠程升級回收6次，逐漸成為重要方式；受市場監管總局缺陷調查影響回收27次，涉及399.6萬輛車，增長127.2%。截至去年底，內地累計實施2,842次汽車回收，涉及逾億輛車。消費品方面，去年受市場監管部門調查影響回收次數為699次，涉及612.8萬件產品，分別佔回收總次數和總數量的90.7%和 58.8%，缺陷調查仍是推動消費品企業實施回收的主要方式。截至去年底，內地累計實施4,885次消費品回收，涉及逾億件產品。

當局去年主要從加強回收技術機構建設、突出重點產品和社會熱點問題調查、穩步推進汽車安全沙盒監管試點、深化無人機產品安全回收監管、加強全國消費品回收區域協作5個方面抓好回收管理工作。當局今年將全面落實產品安全責任，重點開展加大產品安全回收監管、優化產品安全回收監管體系、深入推進產品質量安全沙盒監管制度、提升缺陷產品回收技術支撐能力4個方面的工作。