內地去年對國企幹部立案411宗　109人移送法辦

內媒周四（14日）引述中國紀檢監察報指，國資央企紀檢監察機構去年共對黨組、黨委管理幹部立案411宗審查調查，給予黨紀政務處分375人次，109人移送司法機關。全年共查辦留置案件347宗，其中黨組、黨委管理幹部佔120宗，提級查辦227宗，上述數據較往年同期大增，顯示相關領域反腐力度明顯加強。

在能源電力領域，中央紀委國家監委駐國家電網紀檢監察組落實「室組地」聯合辦案機制，駐組本級立案20宗、處分27人，公司系統立案2,373宗、處分2,808人，嚴肅查處39宗職務犯罪案件。中國石油技術開發有限公司前黨委委員、副總經理高京建，前中國中化集團公司黨組成員、副總經理杜國盛等央企「蛀蟲」，去年被嚴肅查處。在鋼鐵礦產領域，中鋁集團紀檢監察組嚴肅查辦選人用人、工程建設等5宗重點領域嚴重違紀違法案件，留置17人，30人主動投案並上繳違紀款619萬元（人民幣，下同，約673萬港元）。

此外，中儲糧集團紀檢監察組協助並督促黨組持續深化糧食購銷領域腐敗問題專項整治，截至去年底全系統梳理2,496宗違規違紀違法問題線索，立案審查2,513人，給予黨紀政務處分1,241人次，78人被有關地方監委依法留置；追回或避免經濟損失2.23億元（約2.43億港元）。中國礦產資源集團紀檢監察組堵塞「靠企吃企」漏洞，亦組織集團13個部門、單位177個崗位全覆蓋開展廉潔風險排查。