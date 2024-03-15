老師猝死學校宿舍　是否因工死亡待認定

廣東東莞鳳崗鎮一名民辦學校老師於周一（11日）被發現在學校宿舍身亡，警方知情人士周三（13日）表示，初步判定死者死因為猝死。學校負責人則回應稱，目前學校正在處理此事，至於死者是否因工死亡，需由政府認定。

56歲的死者李某文在東莞鳳崗錦興學校任教17年，曾在2017年至2019年期間，多次獲得校方頒發的優秀班主任、優秀教師榮譽稱號。他平日與妻子住在深圳平湖，上周六（9日）對妻子說有事要回學校，周日（10日）還在學校裏散步。然而，因周一上午9時40分未準時出現在課堂，同事在上午11時許到學校宿舍查看，發現他的宿舍門虛掩，進門後察覺他已不省人事。

由於李某文死在校內，發現的時間也是上班時間，其家屬希望能認定因工死亡。若無法認定因工死亡，學校以及相關方應該賠償50萬元人民幣（約54萬港元），或者學校出具承諾書承諾最低賠償多少錢。此外，家屬還質疑學校方面沒有給李某文購買足額的社保，近幾年來也沒有安排其體檢，忽略關注老師的健康情況。堂哥李先生表示，李某文口碑特別好，也與人為善，把小半生都奉獻了給學校，結果不應被這麼虧待。