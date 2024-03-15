赤腳浸乾冰10小時截肢保命　男大生詐保不成反捱告

台灣兩名分局姓張及姓廖的男子合謀詐保，張男先向4間保險公司投保4,103萬元（新台幣，下同，約1,018萬港元），去年張男花10小時赤腳浸泡乾冰桶，詎料導致膝蓋以下部分截肢才保住性命。兩人事後向保險公司索賠，惟保險公司發現有異，向刑事局報案。台北地檢署周四（14日）依詐欺等罪名，起訴張、廖2人。

起訴指出，張、廖2人因就學認識成為朋友，兩人妙想天開，合謀詐保。廖在2005、2009年向富邦人壽投保健康保險；另張從2022年6月至去年1月起，陸續向中國、保誠、新光、友邦4家保險公司投保共4,103萬元。

去年1月26日，廖男駕車載張男至新北市三重區購買乾冰後，翌日廖男在其住處，以束帶將張男綑綁在椅子上，由張男以赤足浸泡放滿乾冰塑膠桶方式加工自傷。張男將雙腿浸泡在乾冰桶內多時，導致雙側小腿以下4度凍傷，出現腔室症候群、骨折缺血性壞死、敗血症等症狀。同月28日凌晨，張男赴台北馬偕醫院急診，住院至2月6日，進行側膝下截肢手術，之後佯稱張男騎車夜遊，中途感到腿部寒冷，故提前騎返，評估身體狀況後就醫急診，以雙腳截肢傷勢向富邦、中國、保誠、新光、友邦5家保險業者申請理賠。

事後僅富邦理賠2筆共236,427元（約5.8萬港元），另4家保險公司起疑，未理賠4,103萬元，並向刑事局報案，2人欲詐保未遂。