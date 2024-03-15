以賣家具等名義詐騙　肄業留學生判囚9年

上海市閔行區一名男子去年4月報案稱，他兒子出國留學後，被自稱也是中國留學生的網友騙了1.6萬元（人民幣，下同，約1.8萬港元）。經警方調查，居住在國內的余某某存在重大嫌疑，他涉嫌共詐騙12名留學生，騙取錢款逾30萬元（約33.5萬港元）。內媒周四（14日）報道，余某某今年1月被上海閔行法院一審判處有期徒刑9年。

受害者小施出國留學後，因需要在當地購買一些家具，遂透過留學生交流群認識余某某，對方自稱因急於回國，正準備出售一批二手家具，十多件物品只售4,500元（約5,028港元）。余某某其後提出還需再轉帳逾1.1萬元（約1.2萬港元）換匯，才能將家具寄給小施。小施按對方要求轉帳後，仍未收到家具，才發現自己被騙。

上海警方其後前往余某某所在省市進一步調查，發現大量違法證據，並在去年5月將他依法刑事拘留。警方發現，余某某確實曾留學，但學業未完成，也無固定工作。其因日常消費大手大腳，導致入不敷出，便以詐騙錢財為目的，註冊、購買大量社交帳號，分飾不同身份加入各大留學生交流群，利用自己的留學經歷，主動與被害人聯絡，獲取信任後，便編造急需換匯、出售二手家具、幫工作等理由騙取金錢。