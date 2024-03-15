女子抽脂因麻醉事故死亡　監測儀響16分鐘被無視

安徽阜陽一名女子去年到整形診所接受抽脂手術，期間因麻醉事故死亡，終年43歲。內媒周四（14日）報道，家屬指控涉事醫生和麻醉師資格不全，手術中監護儀報警足足16分鐘，卻當作機器故障，繼續進行手術，女子心跳驟停33分鐘才替她打急救電話。

死者丈夫龐先生表示，妻子張某去年1月7日在一名熟人數月勸說下，趁他出差在外，到阜陽愛她醫療整形門診部接受抽脂手術。他指出，主刀醫生沒單獨操作外科手術的資格，麻醉師沒單獨實施麻醉的資格，醫院沒獲得實施麻醉手術的資格，醫生和麻醉師也沒在衞健委註冊。他們今年1月以醫療事故罪出庭受審，家屬希望以非法行醫罪追責。

龐先生在妻子手機通訊程式發現，勸說其妻抽脂的人是愛她醫療的業務員張某琪，二人聊了好幾個月，對方一直用自身例子勸她。阜陽市醫學會出具的醫療事故鑑定書顯示，張某接受局部麻醉和靜脈麻醉下的腰腹抽脂，其後心電監護檢測儀出現異常但未獲處理，她之後心臟驟停，送院後持續處於循環衰竭狀態，10天後因麻醉相關性心臟驟停致多臟器功能衰竭死亡。