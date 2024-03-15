再有大陸漁民墮海　台海巡派船助搜救

金門附近海域觸礁的大陸漁船仍有船員失蹤。（中時電子報圖片）

一艘大陸漁船周四（14日）早上在台灣金門附近海域疑觸礁沉沒，2人死亡、2人獲救、2人仍失蹤。當日稍後再有大陸漁船的一名船員在台灣馬祖地區附近墮海失蹤，台灣馬祖海巡隊周五（15日）凌晨接獲連江縣政府通知，已派船協助陸方搜救，但尚未尋獲。

最新出事的大陸籍「閩連漁60911」漁船26歲船員，在連江縣北竿鄉三連嶼東側約3海里處墮海，位於限制水域外2.2海里。據報道，該船員疑在船緣走動時失足墮海，其他船員嘗試救人未果，返大陸報案，大陸海事處當晚11時許通報連江縣產發處。

連江縣產發處周五凌晨零時許通知馬祖漁業電台及海巡隊，請附近海域作業漁船及執勤艦艇協助搜救；並將處置措施回覆給連江台辦，通報海巡跟漁業電台協助。馬祖海巡隊表示，已陸續派出2至3艘船前往事發海域附近，並依程序搜救；陸方也派海警14605艇與3至4艘漁船搜索。

至於在金門附近海域失蹤的2名大陸船員，兩岸仍在合力搜救中。台灣海委會主委管碧玲強調，兩岸期間溝通順暢並協力合作，陸方在程序上都給予尊重，台方基於人道讓程序順利推進，大陸海警船維持善意未進入台海域。台防長邱國正則認為，該事件將使金廈局勢得以緩和，不致惡化。