湛江灣海底隧道貫通　廣湛高鐵料明年底通車

廣州至湛江高速鐵路湛江灣海底隧道周五（15日）上午貫通，全長9,640米，其中盾構段7,551米，開挖直徑14.33米。湛廣湛高鐵全線路基工程完成93%，橋樑工程完成91%，隧道工程完成86%，站後四電、房建工程已全面展開施工，力爭明年底具備通車條件。

廣湛高鐵湛江灣海底隧道工程是廣湛鐵路全線控制性工程，由廣東鐵投集團所屬廣東廣湛鐵路有限責任公司投資建設。湛江灣海底隧道工程是內地目前獨頭掘進距離最長的大直徑穿海高鐵盾構隧道，具開挖斷面大、地質條件差、廢棄泥漿多、易結泥餅、既穿海又越城等特點。隧道的修建有效保留湛江灣現有城市天際線，減少影響航道通行，有效規避颱風影響高鐵營運安全。

廣湛高鐵正線自廣州站引出，向西經佛山、肇慶、雲浮、陽江、茂名、湛江，終至湛江北站，項目投資估算998億元人民幣（約1,085億港元），新建雙線401公里，設計行車時速350公里，新設佛山站、珠三角樞紐機場站等9個車站。通車後，廣州和湛江中心城區列車運行時間將縮短至約90分鐘，粵西地區通達時速350公里高鐵。廣湛高鐵還將和廣汕高鐵等連接貫通，並聯通珠三角機場群等交通樞紐。