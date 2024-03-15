三河爆炸無關商店操作不當　保險理賠啟動

河北省廊坊三河市燕郊鎮一間炸雞店周三（13日）早上發生燃氣爆炸，造成7死27傷。官方周四（14日）表示，事故原因初步判斷為燃氣管道洩漏，與商店經營操作不當沒直接關係。爆炸波及附近多個小區，有關部門正評估民居受損情況，修繕受損房屋費用暫由政府墊資，待調查結束再根據事故責任情況分配。多家保險公司已啟動應急預案，主動排查客戶，簡化理賠流程，其中有保險公司於30分鐘內完成首筆賠償。

今次爆燃事故的調查專家組組長劉福來表示，事故引爆點位置位於炸雞店所在的整體建築結構，但具體是哪家門店還需後續調查。燃氣管道洩漏點距離地表有一定深度，正在精確檢測洩漏點。三河市應急管理局局長紀宏圖指出，燕郊鎮的燃氣管道已使用逾20年，地下管網比較複雜，最深埋於地下12米，難以確定單點洩漏還是多點洩漏。

在事發地附近的北歐小鎮小區內，居民楊先生家中窗戶未及維修，露台上散落大量玻璃碎，他暫時用繩綁住金屬窗框。他指該處春天常刮風，擔心窗框墜落砸到途人。燃氣公司員工在小區逐戶排查隱患，暫未知恢復供氣時間，有居民購買電磁爐煮食，也有人靠外賣訂餐。事故已影響附近小區二手樓成交情況，有北歐小鎮小區居民稱事發前剛與買家草簽合約，對方付了3萬元人民幣（約3.3萬港元）訂金。事發後居民單位窗戶嚴重受損，天花出現裂縫，買家要求退訂，即使降價也不願買。