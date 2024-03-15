印度邊境新部署1萬士兵　華促勿導致問題複雜化

國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人張曉剛大校周五（15日）就近期涉軍問題發布消息。對於印度國防部稱在有主權爭議的藏南地區（印度稱阿魯納恰爾邦）開通的色拉隧道強化印軍備戰水平，已在中印邊境新部署1萬名士兵，張呼籲印方停止有悖於緩和邊境局勢的舉動。

張曉剛表示，藏南地區是中國固有領土，中方從不承認並堅決反對印方非法設立的所謂阿魯納恰爾邦。他指出，當前中印邊境局勢總體穩定，雙方通過外交和軍事渠道就解決邊境現地問題保持有效溝通，印方有關舉動不利維護邊境地區和平與安寧。中方要求印方停止採取任何導致邊界問題複雜化的舉動，中國軍隊始終保持高度戒備，堅決捍衞國家主權和領土完整。

至於南海主權爭議，今年以來中菲在爭議海域發生近10次摩擦，菲律賓軍政官員認為中方行動更強勢。張曉剛批評是菲船擅闖南沙群島仁愛礁鄰近海域，蓄意衝撞中國海警船「碰瓷」，中國海警依法採取必要管制措施，現場操作專業克制、合理合法。中方對菲方侵權挑釁行徑表示強烈不滿、堅決反對，促停止挑釁舉動，避免局勢複雜化。

另對於美國政府2025財政年度預算案中首度單獨列出台灣，授權用美庫存武器援台，陸軍特種部隊顧問已長駐台灣，張曉剛批評美方以對台軍售軍援、派員協助台軍訓練等方式虛化、掏空和歪曲一個中國原則，向「台獨」分裂勢力釋放嚴重錯誤信號，嚴重破壞台海和平穩定。他強調，誰縱容支持「台獨」必將引火燒身、自食苦果，敦促美方停止武裝台灣，解放軍始終保持高度警惕，堅決粉碎「台獨」分裂和外來干涉圖謀。