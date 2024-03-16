民宿老闆集資千萬人民幣走佬　逾400人受騙

數百人在投資位於雲南大理的木子小鎮民宿後，聯繫不上老闆，懷疑遭遇騙案。內媒周四（14日）報道，投資者人數已逾400人，大多為曾入住該民宿的遊客，涉及金額上千萬元。大理市公安局經偵大隊表示，已經接到多人反映該情況，正在調查當中。

報道指，據疑似受騙的投資者自行建立的微信群內容顯示，各人投資金額從1萬到70萬元（人民幣，下同，約1.1萬至77萬港元）不等。其中一名投資者湯女士表示，該民宿老闆朱某某經常在微信朋友圈發布招股資訊，她去年1月決心入股，先後13次累計入股約50萬元（約55萬港元）。入股後最初確實有分紅，但去年10月起便再收不到。近日在網上看到朱某某「走佬」的消息，她表示自己還向別人借了50萬元（約55萬港元），現在不知怎辦。

另一投資者王女士指，多名自認受騙的股東已經到了民宿現場，但找不到朱某某，其家人均稱不知情。朱某某周一（11日）更把股東微信群解散，直接失聯。王女士稱，最初朱某某以擴充業務為由集資，但後來仔細查看合約，才發現合約上約定分紅的一些門店根本不存在；一些店即使存在，店的老闆也表示不認識朱某某。