內地部署清朗行動　整治虛假直播等10大網絡亂象

內媒周五（15日）報道，中央網信辦部署今年「清朗」系列專項行動，將圍繞民眾的新期待新要求，全面覆蓋網上重點領域環節，着力研究破解網絡生態新問題新風險，重點開展10項整治任務。當中包括整治涉企侵權訊息亂象、網絡直播領域虛假和低俗亂象，並規範生成合成內容標識等。

其中春節網絡環境整治行動，集中整治發布誤導性旅遊攻略、利用年終盤點和返鄉見聞等形式編造不實內容、鼓吹炫富拜金等問題。至於優化營商網絡環境、整治涉企侵權訊息亂象行動，重點整治散布涉企虛假訊息、蓄意造謠抹黑、以輿論監督名義敲詐勒索企業等問題。打擊違法訊息外鏈行動則嚴防通過將用戶引流到境外網站等形式，發布傳輸色情、賭博、網絡水軍等違法訊息。

此外，網信辦亦集中整治自媒體無底線博流量、吸粉引流牟利等問題，而直播領域亂象方面，則整治製作扮窮賣慘內容博眼球、渲染商品虛假功效直播帶貨、主播刻意展示軟色情內容等問題。當局同時督促生成合成服務提供者等落實主體責任，規範開展生成合成內容標識，另整治暑期未成年人網絡環境、違規開展互聯網新聞訊息服務、同城板塊訊息內容問題，並規範網絡語言文字使用。