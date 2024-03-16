市監部門去年挽回消費者損失　近45億人民幣

直播行業急速增長，相關投訴問題亦隨之而來。（中新社圖片）

中國國家市場監管總局周四（14日）發布數據顯示，各地市監部門去年通過12315平台等渠道共受理逾3,500萬宗消費者投訴、舉報和諮詢，同比增長20.2%；為消費者挽回將近45億元人民幣（約50億港元）經濟損失。

去年各地市監部門受理逾1,740萬宗各類投訴，其中售後服務相關投訴增長最快，同比增長61.5%，連續兩年排首位。消費者反映的問題主要集中在產品更換困難、送貨時間延遲、質保期內產品損壞不提供免費維修等。數據顯示，去年網購投訴舉報佔投訴舉報總量的56.1%，直播帶貨投訴舉報量亦逐年上升，5年間增幅高達47.1倍。

各類可穿戴智能設備、智能家居相關消費糾紛增長較快，去年共接收10.4萬宗相關投訴舉報，同比增長1.1倍。其中，智能手錶、智能家居投訴舉報較多；智能眼鏡、智能配飾同比分別增長4.2倍、2.4倍。消費者反映問題主要集中在售後服務困難、洩露消費者個人資訊、產品實際功能與宣傳不符等。此外，新能源汽車投訴舉報量從2019年的1.8萬宗增至去年的13.5萬宗，增長6.5倍。