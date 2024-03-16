寵物店致貓隻染貓瘟亡　反告客人留差評敗訴

廣東廣州互聯網法院近日審理一宗名譽侵害案，一名顧客因其飼養的貓在寵物店做絕育手術後感染貓瘟死亡，於網絡平台質疑和批評該店。事後店方起訴顧客和網絡平台，要求共同承擔刪除評論、賠禮道歉、賠償損失等責任。法院最終駁回該寵物公司全部訴訟請求。

唐某在其寵物貓治療過程中，已對寵物店的救治措施、用藥和醫生水平等提出質疑。他在其貓死亡後，於某生活服務平台該店頁面下發布「據我調查今年不止三例都是在你們醫院感染的貓瘟」、「惡心的商家，還有那個三流醫生，這種就不是醫院，就是隱形的劊子手」等評價。涉事寵物公司認為上述評價是捏造事實和誹謗，且使用侮辱性言詞故意貶低其形象，侵害其名譽權。

法院審理認為，唐某評價所提及的就醫經歷在與寵物店工作人員的聊天紀錄中均有記載，具有明確事實基礎；其陳述的醫療環境不好等細節，結合就醫過程中的質疑和寵物貓死亡的結果，有一定事實基礎，某寵物公司未提供相反證據反駁。判決指出，消費者評價商品質量和服務，是其法定權利，與侵權無關。