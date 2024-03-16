用劣質肉製梅菜扣肉　阜陽市多間企業遭查封

內地預製菜近期銷售火爆，同時引發食物安全問題。內地官方電視台周五（15日）播出的「3·15」晚會節目，揭發安徽省阜陽市的多間預製菜生產企業用未經處理的槽頭肉代替五花肉製作梅菜扣肉，相關企業隨後被有關部門查封。內地知名打假人王海周六（16日）發文稱，「東方甄選」和「瘋狂小楊哥」直播間曾銷售該款產品，應退一賠十。

槽頭肉是指豬頭與軀幹連接部位的肉，由於槽頭肉上淋巴較多，也被稱為淋巴肉，需嚴格處理後食用，此部位價格亦較低。內媒記者走訪發現，不少凍肉商戶指以劣質槽頭肉取代五花肉做梅菜扣肉已是公開的秘密，另有預製菜生產商在露天庭院擺放大量冷凍槽頭肉，部分更撕開外包裝，肉類直接暴露在室外。

阜陽市監局指出，節目曝光該市的春天食品有限公司、安徽東輝食品科技有限公司、安徽廚先生食品有限公司，多部門已介入調查，警方已查封多間涉事企業，封存所有成品和原料，傳喚調查企業法定代表人。全市將開展肉類產品違法犯罪專項整治行動，全面查隱患、補漏洞，嚴厲打擊違法違規行為，確保食品品質安全。內媒調查發現，許多涉事企業曾經遭多次處罰。

國家市監總局亦強調，多部門近年將在全國範圍內開展「嚴厲打擊肉類產品違法犯罪專項整治行動」，以生豬、肉牛、肉羊、肉雞為重點，斬斷非法屠宰、加工、銷售網絡等黑色利益鏈。