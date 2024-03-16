陸海警一連兩日巡航金門水域　台巡防艇廣播驅離

一艘中國大陸漁船周四（14日）在台灣金門附近海域疑觸礁沉沒，導致2死2失蹤。福建海警一連兩日組成艦艇編隊在金門附近海域依法開展執法巡查，台灣海巡署周六（16日）指，當日早上再有4艘大陸海警船編隊駛入金門禁限制水域，海巡署派遣巡防艇對應監控，並廣播驅離海警船，歷經1個多小時後大陸海警船駛離台灣海域。

海巡署表示，周六上午8時54分許，大陸海警船14608、2202、2203、14604編隊駛入金門禁限制水域，台方派遣巡防艇監控並要求海警船立即改變航向，離開禁限制水域，直至10時06分許，海警船離開台灣海域。

海巡署表示，金門海巡單位本於人道救援及人溺己溺精神，持續投入大量海上能量積極協助陸籍漁船閩龍漁61222號於東碇海域沉沒的搜救工作。海巡署警告，台灣水域海上交通過往船隻頻繁，又多屬狹窄水域，大陸海警巡航行動已嚴重影響海上交通秩序及安全，為免肇生海事事故，籲請停止類似行為，以確保海上航行安全，並把海上能量投入搜救工作，盡早完成搜救。

另外，大陸海警周五宣布，為維護大陸漁民合法正當權益和生命財產安全，福建海警在金門附近海域執法巡查。大陸官媒微信公眾號同日曝光現場畫面，福建海警巡航期間霸氣喊話，「我是中國海警，請通報你船出發港、目的港和來此海域的目的」。文章分析，指根本沒有甚麼台當局所謂的「禁止、限制水域」；亦反映大陸海警維護包括台灣地區在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全的能力與決心。