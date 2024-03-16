欺凌殺害同學毀容兼埋屍　3名13歲學生遭刑拘

河北省邯鄲市肥鄉區一名初中男生長期受到3名同班同學欺凌，周日（10日）慘遭對方殺害後埋屍，遺體面目全非。警方周六（16日）指，3名涉案學生因涉嫌故意殺人被刑事拘留。死者小光（化名）的家屬表示，涉案學生均為13歲，未滿14歲，希望嚴懲兇手。網上亦傳出，希望當局加大對未成年人犯罪懲處力度的呼聲。

公安部門通報，本案涉案人員均已滿12歲、未滿14歲，河北省公安廳、邯鄲市公安局已派法制部門專業人員前赴指導偵辦案件。根據內地刑法，已滿12歲而未滿14的未成年人，犯故意殺人、故意傷害罪，致人死亡或者以特別殘忍手段致人重傷造成嚴重殘疾，情節惡劣，需負刑事責任。有北京律師表示，此案判處死刑是不可能的，但有可能需負刑責。

內媒指，小光遺體被埋在當地村落一處蔬菜大棚內，埋屍地距離其​​中一名疑兇的寓所不足100米，死者和所有疑兇均為留守兒童。此前，小光父親曾透露兒子的臉被鐵鍬鏟到面目全非，未成年的學生竟能如此心狠手辣，殺了小光還毀屍滅迹。小光的同學亦表示，小光與其中一名涉案學生入學就是同桌，曾多次遭受對方欺凌，在課餘時間鎖在廁所旁的小屋內。