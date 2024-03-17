戀愛體驗館供擦邊服務　專家警告違法

因應內地近年興起「搭子」（即為了某個目的彼此陪伴）文化，多地陸續開設「戀愛體驗館」，顧客只需付出足夠金錢，即可獲店內女員工陪伴，甚至可以觸碰對方身體。有內地專家指出，透過「情感」等進行「陪聊」、「陪護」及「陪伴」來換取報酬行為，屬於典型「有償陪侍」，會被視為違法行為。

內媒上周五（15日）報道，記者日前前往福建省福州市某間戀愛體驗館，之後發現有398元（人民幣，下同，約438港元）、498元（約548港元）及888元（約977港元）總共3種套餐可供選擇，只要支付價格愈高，肢體接觸尺度愈大，甚至可以要求對方換止制服。

當談及套餐具體內容時，戀愛體驗館工作人員解釋，只要付出398元，即可「隔着衣服摸」，而498元可「把手伸進衣服裏面」，888元則是498元套餐兩小時版本。與此同時，另一名記者則以應聘者身份前來見工，卻發現一名在場女生還未成年，只有17歲。

當問及上述行為是否涉黃時，工作人員強調擦邊不算涉黃。惟福建師範大學法學院副教授丁兆增憂慮，上述營業場所內以戀愛體驗為名進行所謂身體接觸、肢體接觸，很容易衍生出賣淫嫖娼等違法行為。另有法律人士認為，上述場所組織未成年人提供有償陪侍，妨礙社會治安秩序，侵害未成年人身心健康，具有社會危害性及刑事可罰性。