姦殺5歲女童棄屍潛逃25年　兇手伏法

福建省泉州市一名男子29年前猥褻兒子的5歲女友人，擔心事情敗露殺害女童，拋屍水溝。女童遺體其後發現，兇手潛逃25年後終落網。泉州市中級人民法院2021年宣判，他犯故意殺人罪和猥褻兒童罪，決定執行死刑。女童父親近日表示，兇手已被執行死刑，終於告慰孩子祖父祖母的在天之靈，他也不再有遺憾。

內媒周日（17日）報道，事發於1995年4月，女童小茹（化名）到同村村民林章慶的家中找他的兒子玩耍，林男竟趁兒子睡着時猥褻小茹。聽到小茹家人的尋人呼聲後，林男因害怕猥褻行為敗露，即用手捂住小茹的嘴巴，再用布條塞入口中或掐住其頸部等方式限制她掙扎。林男隨後繼續脫下小茹的褲子猥褻，造成其陰部受傷出血。林男之後將小茹裝入編織袋，藏屍附近雞鴨棚，其後再棄屍。東窗事發後他畏罪潛逃，至2020年9月在外地被警方逮捕。

經法醫鑑定，小茹死因是生前被他人用布條強行塞入口腔，堵塞咽喉致窒息死亡。法院認為，林男猥褻幼童後為掩蓋罪行殺人拋屍，犯罪動機卑鄙、犯罪手段殘忍，後果嚴重，依法應予嚴懲，遂作出上述判決。