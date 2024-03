內地教授疑用AI寫論文　忘刪ChatGPT常用提示詞

中國地質大學(北京)一名教授日前在國外期刊公開發表科學引文索引(SCI)論文,內容竟出現生成式人工智能(AI)ChatGPT的常用提示詞,不少網民質疑其使用AI寫作忘記刪除和修改。該校綜合辦工作人員上周六(16日)回應稱,不太清楚此事;涉事教授則未回覆內媒查詢。

期刊官網檢索內容顯示,涉事論文發表在愛思唯爾出版集團一本譯名為《表面和介面》的SCI期刊上,收錄在2024年3月期,署名通訊作者為中國地質大學教授劉某某。該論文介紹部分,開頭疑用了ChatGPT的常用提示語「Certainly, here is a possible introduction for your topic」,該論文目前仍可正常閱讀。

內媒指出,愛思唯爾是全球領先的科學與醫學訊息服務機構,旗下出版《刺針》、《細胞》等2,800多個學術期刊。而刊載涉事論文的期刊影響因子在6.2以上,單篇發稿價格在2,360美元(約1.84萬港元)。有網民揶揄,通訊作者沒看過一句文章不稀奇,但連審稿人、編輯、排版校對都沒看過,實在離譜。