境外間諜藉釣魚電郵　竊華軍工企業敏感資料

國家安全部周日（17日）發文指，普遍使用的電郵成了境外間諜情報機關網絡竊密的重點目標，將中國黨政機關、涉密單位電腦網絡作為竊密主渠道，常以「釣魚」電郵實施網攻。慣用手法包括假扮官方實施欺詐，個性定製精準竊密，以及竊取帳號冒充身份。

文章指出，境外間諜情報機關會預先搭建與目標電郵極似的郵箱登錄介面，並偽裝成電郵服務商，向指定用戶發送虛假警告訊息，誘導目標輸入帳號密碼。其中在2021年，中國某涉密軍工企業工作人員中招，讓境外間諜情報機關竊取了大量敏感資料。境外間諜情報機關亦會搜集電郵用戶資料，根據其關注事項制定相應標題內容，誘使其下載惡意攻擊性文件，如某市政府部門工作電郵2019年收到偽裝成某縣委辦發的電郵，附件為「幹部年度考核審批」，未核實便點擊後令內部資料外竊。

另在2020年，有境外間諜情報機關預先控制某地黨校教授的電郵，利用其教授身份向聯絡人發送題為「某全會精神深度解析」的郵件，收件人點擊查看後導致多個電郵資料被竊。國家安全部呼籲民眾要增強網絡安全意識，提高虛假訊息甄別能力，並完善安全防護舉措。