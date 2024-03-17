內地結婚登記數10年來首回升　專家：階段性現象

民政部上周五（15日）公布《2023年4季度民政統計數據》，顯示去年全國結婚登記數約有768萬對，離婚登記數為259.3萬對。去年全國結婚登記數經歷近10年跌勢後首次回升，增加84.5萬對，較前年增長12.36%，並超過2021年的結婚人數。但有專家認為，這只是階段性的現象。

內地自2013年結婚人數達1,346.9萬對的最高峰後，出現連續9年下降，前年跌破700萬對至683.5萬對。人口專家、廣東省政府參事室特約研究員董玉整指出，去年結婚人數增逾一成，幅度比較大，主因包括前年尤其是第4季度受疫情等因素影響，部分人推遲到去年結婚，加上疫情期間男女的線下溝通交流包括戀愛交友等都受影響，而這種推遲效應只屬階段性。

去年結婚人數增加，加上今年龍年帶來的效應，有望令今年出生人口增加，近來多地醫院發布今年農曆新年期間或以來的新生兒數據，均顯示新生兒人數明顯增長。但董玉整指出，受到適婚人數減少、初婚年齡推遲、婚育觀念變化等因素影響，內地未來結婚人數是否持續增加仍有待觀察，要真正提高青年婚育意願有賴建立健全積極生育政策支持體系。