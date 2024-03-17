外高橋港區大霧籠罩　近50艘船靠泊開航受阻

上海外高橋邊檢站指揮中心周日（17日）表示，外高橋港區當日凌晨開始大霧瀰漫，部分地區能見度不足100米，主要港區內國際航行船舶的正常進出港秩序受到不同程度影響。截至當日早上9時，外高橋邊檢站轄區有近50艘次國際航行船舶推遲或取消原定的靠泊、開航計劃。

針對大霧天氣導致船舶滯留、取消靠港計劃等情況，外高橋邊檢站啟動惡劣天氣應急預案，密切關注海事方面船舶進出口動態訊息，掌握船舶進出港計劃變更情況，並通過多種方式將天氣情況、邊檢便民舉措告知船方。該邊檢站亦加強視像監控及檢查碼頭人員車輛，防範風險隱患，將留意天氣變化並根據情況調整警力部署，應對大霧消散後面臨的船舶進出港高峰，維護船舶疏港和口岸秩序，減少因霧滯航給國際航行船舶帶來的影響。

內地氣象部門預測，周日早上福建、廣東、湖北、江西、浙江、江蘇、上海等地部分地區有大霧，甚至有能見度不足200米的強濃霧。南方周日至周一（18日）料仍多陰雨天氣，受冷空氣影響局部地區降溫或逾10℃，尤其是長江中下游一帶降溫明顯，濕冷感逐漸回歸。北方則雨雪不多，天氣較乾燥，大部分地區風力明顯。