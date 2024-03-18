學生餐供應商私下轉包　廚房衞生差洗碗池傳腥味

內地電視台日前曝光福建省供銷雲廚餐飲管理有限公司（簡稱福供雲廚）將學生餐轉包，同時披露學生餐製作過程存在大量食品安全等問題，包括洗碗女工簡化工序，直接將餐盤放在污濁的終端消毒池清洗，情況引發關注。福州市教育局上周六（16日）通報學生餐轉包事件，已聯合市場監管部門加緊排查全市中小學供餐服務，核查處理可疑情況。

節目披露，福州市第二十五中學不少家長投訴學校午餐問題，按照合約規定，中標供應商福供雲廚不准以任何名義和理由進行轉包，必須由其直接配送。但記者調查發現，福供雲廚負責的多間學校供餐，從餐食製作到配送再到餐盒回收，均由另一間企業福建百粥聚餐飲有限公司代加工。百粥聚員工承認，兩公司有合作關係，福供雲廚負責接單，再分給百粥聚來做，前者每天可從後者分得1萬多元人民幣（約1.1萬港元）利潤。惟百粥聚員工被揭沒進行消毒就進入後廚，有人甚至穿日常衣服進出；洗碗池水呈黃色渾濁狀，傳出濃濃的刺鼻腥味。

福供雲廚其後發聲明稱，為違規委託行為致歉，全部簽約的35所中小學於上周五（15日）起均由公司本部工廠供應。但福州市教育局表示，相關調查工作已開展，通報涉及的學校已依法依規終止與原中標企業的供餐服務合作，並啟動應急預案，正按規定選取臨時供餐優質企業，確保調查處理期間學校供餐不受影響。閩侯縣市場監督管理局則指，將全面開展供餐企業排查工作，查處違法行為，確保供餐食品安全。