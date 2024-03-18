男子中千萬大獎被吞款案　彩票店方需交還獎金

陝西西安市民姚先生2019年透過微信轉款給王姓彩票店老闆買彩票，沒想到對方發來的彩票居然中了1,001萬元（約1,088萬港元）大獎。隨後彩票店老闆卻聲稱中獎彩票發錯了，雙方為此起了爭執。最後，竟然是彩票店老闆的表哥去領了獎。在上周五（15日），這張千萬中獎彩票獎金歸屬權有了一審判決：領獎的彩票店老闆表哥，被判歸還全部獎金並支付利息給購彩者姚先生。

法院調查顯示，2019年7月17日下午5時25分，姚先生向王某發送20元（約21.7港元）微信紅包，並注明購買彩票。此後，王某通過微信向姚先生發送了一張照片，內有兩張彩票，其中一張為涉案中獎彩票。但王某向姚先生發送照片時，遮蓋了中獎彩票的出票時間。日後，這也成為雙方爭議焦點之一。

當晚，體彩超級大樂透第19082期開獎。這張彩票中獎，獎金為1,001萬元。得知中獎當晚，姚先生向王某索要彩票，但遭拒。王某稱，中獎彩票是他人購買，自己操作失誤，才誤將他人購買的彩票拍照發送給了姚先生。因彩票歸屬問題，當晚雙方產生爭議。翌日，雙方在陝西省體育彩票管理中心鄠邑區管理員的協調下，簽訂一份《和解協議》。但沒過多久，姚先生自感被騙。他通過法律手段獲悉，中獎彩票持有者姓高，其身份為王某表哥。自2019年9月起，姚先生開始向法院提起訴訟。

至上周五，這場訴訟拉鋸戰終於有結果。西安市鄠邑區人民法院對該案作出一審判決：該彩票中獎獎金，歸姚先生所有。法院認為，高某在陝西省體育彩票管理中心領取稅後獎金801萬元（約870萬港元），其長期佔有巨額獎金，並拒絕向實際中獎人返還行為，對姚先生構成侵權。而王某夫婦將姚先生購買的彩票拒絕交付，擅自交給高某兌獎，王某夫婦行為與高某兌獎之行為共同導致姚先生無法獲得中獎獎金，故王某夫婦應對高某返還姚先生之款項承擔連帶給付責任。