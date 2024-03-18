演唱會門票未出票兼3個月未退款　票務平台捱轟

內媒周日（17日）報道，消費者周女士反映，自己在大河票務上購買演唱會門票後未出票，也未收到退款，至今已過去3個多月。大河票務客服回應稱，款項肯定會退回。惟記者發現，推出大河票務的河南翰卓文化傳播有限公司，過去曾因故意拖延或者無理拒絕消費者退換商品，被鄭州市金水區市場監督管理局罰款2萬元（人民幣，下同，約萬港元）。

周女士表示，去年12月在大河票務上購買了4張2023年12月16日的李健上海演唱會門票，分為兩張訂單下單，總金額為4,520元（約4,913港元）。由於未出票，周女士分別於12月9日和12月13日提交退款申請，系統顯示退款將於7個工作日內退回。但7天過去，周女士未收到退款。周女士曾向客服求助，對方承諾，「最晚1月19日退款到賬」。

然而，周女士上周六（16日）稱，3個多月已過，仍未收到退款。對此，記者詢問大河票務客服周女士訂單處理情況、未退款原因。大河票務客服回應稱，訂單退款將在4月15日之前完成處理，但對其他問題未予明確回應。資料顯示，大河票務為河南翰卓文化傳播有限公司推出的產品，該公司成立於2017年；2021年曾因故意拖延或者無理拒絕消費者退款要求而被罰款。