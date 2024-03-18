婦買房後始知廁所屬於鄰居　法院下令交還相關面積

廣州市房地產中介協會微信公眾號上周五（15日）公布典型案例，黃姨3年前通過某中介公司介紹，買下劉叔的房子。黃姨入住後，鄰居陳伯的兒子陳某找到她，指她房屋內的廁所約6平方面積應屬於他家的合法面積，要求把廁所面積騰退出來。黃姨不接受。於是陳某向法院提起訴訟，要求黃姨騰還非法估用面積。法院最終判決要求黃姨騰還該部分面積。

黃姨指，當年購房時原業主劉叔沒跟她提及屋內廁所部分的面積非其房屋的面積。陳某表示，當年由於房改面積不足，房改單位將黃姨右側的那套小面積房屋補給父親。陳某父親則居住在黃姨房屋左側那套面積較大的房子內。劉叔當年為了自己屋內有獨立的廚房廁所，所以改建的時候佔用了原屬父親房屋的廁所。

陳某之後找了專業的測繪機構對房屋測量。經測量，黃姨的房屋的實際面積確實比房產證的登記面積大了6平方，多出部分正是黃姨屋內的廁所部分面積。法院最終要求黃姨騰還有關面積。黃姨覺得自己很冤大頭，看房時房屋是否有獨立廚房廁所是她決定買不買的重要因素，若當時知道劉叔的房子沒有廁所，她也不會選擇買劉叔的房子。

廣州市房地產中介協會提醒消費者，購房人簽約前，主動詢問業主交易房屋是否存在改建、違建、滲漏等情況，並在合約明確如果房屋存在問題責任如何承擔，避免日後產生不必要的糾紛。