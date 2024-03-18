化妝品試用裝添加超標數萬倍汞　3人落網最高囚7年

有不法分子利用消費者追求見效快的心理，在化妝品中添加大量化學品汞（水銀）。江蘇省江陰市有商人為了讓新公司快速佔領市場，在試用裝中添加超標4.3萬倍的汞，半年內銷售額逾百萬元人民幣。有客戶用後出現過敏症狀，才報案揭發事件。3名涉案人員落網後被起訴，法院判囚2年至7年，其中一人獲緩刑。

內媒周日（17日）報道，當地一名盧姓女子到范某經營的化妝品店做美甲，期間獲店內工作人員推薦化妝品，表示該產品能很快祛除痘印和色斑。盧女付款後，店員還贈送多款產品的試用裝，更指產品一定要搭配試用裝使用效果才最好。惟盧女使用產品後臉部開始發紅發癢，入院治療後被診斷為化妝品過敏。她將該產品送往機構鑑定，發現晚霜試用裝的汞含量嚴重超標，遂向江陰市監局舉報。

警方逮捕負責推銷的的范某和負責出貨的吳某後，當場扣押1,329套試用裝。警方調查發現，兩人長期從事化妝品微商代理銷售，擁有龐大的客戶群。為強佔市場，他們詢問生產商李某意見後，在產品中加入大量汞，並為逃避檢測，便以試用裝名義送給顧客，只將正式產品送檢。檢方審查發現，范、吳兩人自2020年9月至2021年3月共銷售逾7,700套化妝品連試用裝組合，銷售金額約110萬元人民幣（約121萬港元）。范、吳、李最終因犯生產、銷售偽劣產品罪獲刑。