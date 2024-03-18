阿左旗公安局副局長　赴京維穩期間病逝

內蒙古自治區阿左旗公安局黨委委員、副局長徐海斌上月底赴北京，執行安保維穩重大任務時突發疾病，經搶救無效因公殉職，終年49歲。其遺體已運回阿左旗，告別儀式本月2日在紅山公墓舉行。

據阿左旗公安局消息，徐海斌自2019年起，連續6年帶隊執行相關安保維穩任務，上月18日再赴京執行安保工作，期間一邊吃藥一邊召開任務推進會。至上月27日早上，他表示「有點累，不想吃早飯了，想歇一歇」，竟成同事聽到他說的最後一句話。同事整理其遺物時，發現他手機裏最後的通話紀錄依然是本次保障的工作任務。

徐海斌是內蒙古阿拉善左旗人，1991年以優異成績考入內蒙古人民警察學校，畢業後分配到阿左旗公安局超格圖呼熱派出所工作。他1998年至2009年在阿左旗公安局刑偵大隊工作，2009年至2015年先後擔任阿左旗公安局多地派出所長，2015年3月起任阿左旗公安局黨委委員，並先後擔任國保大隊長、交警大隊長、公安局副局長等。他曾獲個人三等功3次，嘉獎3次；2次被評為「全盟五佳破案能手」，1次被評為全盟公安優秀偵查員，多次被評為旗公安局先進個人。