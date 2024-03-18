美議員揚言TikTok剝離法案　需於11月大選前執行

美國眾議院早前通過要求中國字節跳動剝離TikTok美國業務的法案，有份提案的眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）周日（17日）指，強制出售TikTok「絕對」可能且應該在今年11月美國總統大選前發生，愈接近大選TikTok的風險就愈大。

加拉格爾引述美國國家情報總監辦公室早前發表的2024年威脅評估報告，指出中國可能試圖影響今年的美國大選，有指TikTok部分由中國宣傳機構營運的帳號在2022年美國中期選舉有針對民主、共和兩黨特定候選人的先例，上周向眾議院情報委員會聽證會作供的每名情報界官員都表明，在目前的擁有權結構下TikTok對美國國家安全構成威脅。

剝離法案現時交由參議院審議，料可順利通過並由總統拜登簽署成法。鎖定共和黨總統候選人資格的前總統特朗普表明反對法案，因為這有利於Facebook等社交平台。加拉格爾把矛頭指向特朗普的前顧問康韋，指她上個季度花費逾50萬美元（約390萬港元）的游說反對法案。