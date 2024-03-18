女貪官夥8親屬斂財　妹妹加拿大保管賄款

廣東省清遠市清新區委前書記鄭小燕因受賄4,428萬餘元（人民幣，下同，約4,924萬港元）罪成，今年1月被判處有期徒刑13年，罰款300萬元（約333萬港元）。中央紀委國家監委近日發文披露，該案還涉及鄭小燕8名親屬，其中4人被立案，3人被留置，1人移送司法機關。她曾安排已移民加拿大的妹妹，代為接收和保管巨額賄賂。

文章指，鄭小燕將家庭當成權力變現的交易所，按照血緣親疏「分層授權」原則，將職權當特權，將公權當私器，精心打造家人腐敗圈，為斂財各司其職，其丈夫、妹妹、弟弟、女婿以至丈夫的妹夫、弟弟的連襟等多人牽涉其中。她在2006年指使丈夫提前退休，負責出面與老闆對接、洽談「好處費」，並讓弟弟夫婦成為政府工程「二道販子」，更強令代為保管賄款的妹妹十多年來留在國外避查。

鄭小燕通過在住建規劃、國土、水利、交通等關鍵部門、重要崗位安插自己人，利用親屬充當代理人，大肆壟斷市政道路、水利、學校、綠化等各領域工程，深度介入項目立項、招投標、工程建設及款項撥付等全過程。鄭家2013年至2019年間承擔清新區大部分政府工程，其他經營者如沒向鄭小燕行賄，很難順利承攬項目，當地營商環境遭到嚴重破壞。遠市紀委監委負責人強調，將堅決查處領導幹部為親謀利、以公謀私行為，改善營商環境。